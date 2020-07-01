РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. На избирательном участке в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» проголосовал председатель Общественной палаты округа Петр Ульянов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В среду основной и заключительный день голосования по поправкам в Конституцию нашей страны. Отвечая на вопросы журналистов, Ульянов отметил, что это очень важный процесс, так как формируются дополнения в основной документ страны.

«И, конечно же, жители нашего государства, Московской области и нашего городского округа должны выразить свое мнение – одобряют они эти поправки. Если они их поддержат, президент дал слово, что подпишет эти изменения, и они вступят в силу», - подчеркнул Ульянов.

В городском округе Люберцы работают 167 участковых избирательных комиссий, на всех участках строго соблюдаются меры предосторожности. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00.