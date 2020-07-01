РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. В городском округе Мытищи 50% жителей проголосовали по поправкам в Конституцию России, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

«Сегодня первое число, идет российское голосование по поправкам в Конституцию. С 25 июня по 1 июля практически 50% жителей горокруга пришли и проголосовали. Как проголосовали, мы сегодня уже, наверное, вечером узнаем. Я считаю, что это очень важно для нашей страны, потому что исторически эти поправки созрели, и их необходимо вносить», - сказал Азаров.

Он отметил, что каждый вправе сам себе дать оценку, насколько это правильно, объективно или нет.

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