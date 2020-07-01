РИАМО - 1 июл. Около 400 тысяч россиян, находящихся во время проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве, воспользовались сервисом «Мобильный избиратель», сообщил в среду журналистам заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.

«Вообще москвичей-избирателей - 7,2 миллиона, но к нам еще приписаны, как вы знаете, по системе «Мобильный избиратель» люди из других регионов, которые «бумажно» могут голосовать в Москве. В результате их 400 тысяч человек», - сказал Венедиктов.

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