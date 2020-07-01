РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Свыше 40 членов общественной палаты Подольска задействовали на выборах по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в качестве наблюдателей, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель Общественной палаты городского округа Подольск Андрей Панарин.

В среду в России проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня.

«В Подольске была создана мониторинговая группа, и совместно с представителем омбудсмена региона в округе Екатериной Поповой мы посетили несколько избирательных участков. Могу отметить, что жители положительно отмечали новый подход к системе голосования», - сказал Панарин.

По его словам, в то же время требуется налаживание механизма учета голосов. Он считает, что данный опыт будет полезен и на сентябрьских выборах. В качестве наблюдателей участвуют практически все члены нашей палаты в количестве более 40 человек.

Он думает, что явка на выборах будет высокой, а голосование будет признано легитимным.

По словам Поповой, настроение у избирателей хорошее, а на участках наблюдается хорошая явка. Многие горожане голосуют семьями вместе с детьми.

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