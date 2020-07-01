РИАМО - 1 июл. Дождь, гроза, град и ветер до 18-20 метров в секунду ожидаются в Москве в среду до конца суток, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«Ожидается свыше 20 миллиметров осадков», - отмечается в сообщении.

При грозе спасатели посоветовали воздержаться от поездок на транспорте. Автомобилистам, которых гроза застала в пути, необходимо четко соблюдать скоростной режим и дистанцию.

При порывистом ветре нужно укрыться в капитальном строении, на улице надо обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья. Припарковать автомобиль следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.