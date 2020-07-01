РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июл. В Домодедове за сутки выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших с начала эпидемии в округе составляет 1 713 человек, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 306 случаев заболевания.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1 713», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 57 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 911 заболевших. Выздоровели и выписались 36 052 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 503 тыс человек умерли в мире после заражения коронавирусом. За все время в мире заразились коронавирусом свыше 10,1 миллиона человек.

- За сутки в России зарегистрировали 6 556 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 306 больных.В Москве - 611.

- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.

- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов