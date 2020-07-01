РИАМО - 1 июл. Ректор МГИМО, председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Одинцове.

«Я, конечно, обратил внимание, прежде всего, на меры предосторожности, которые были приняты, обеспечение безопасности всех наших граждан, которые придут на избирательные участки. <…> Очень грамотно все организовано», - сказал Торкунов.

Он высказал слова благодарности всем, кто организовал работу участка в Одинцовским филиале МГИМО.

Общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны началось 25 июня. Завершится оно в среду, избирательные участки закроются в 20:00.

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