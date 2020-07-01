РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В подмосковном Подольске на станции МЦД-2 завершают строительство подземной части входного вестибюля со стороны вокзала, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«На территории железнодорожной станции Подольск продолжаются работы в рамках реализации проекта организации пригородно-пассажирского движения по МЦД-2. В частности строится входной вестибюль со стороны вокзала — значительный объем выполнен по его подземной части. Также ведется строительство пункта явки локомотивных бригад с помещениями для отдыха», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Продолжаются мероприятия по развитию путевого хозяйства станции, пассажирской береговой платформы №1 и островной платформы №2. Основные работы первого этапа реконструкции станции Подольск планируется завершить в 2020 году.