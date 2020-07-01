РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июля. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вместе с семьей пришел на избирательный участок 60 в школе №21 микрорайона Дзержинский Балашихи, где проголосовал его старший сын по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Я сегодня пришел с моими сыновьями. Свой голос я отдавал 25 июня - в первый день голосования. Сегодня заключительный день. Я сегодня поддержал своего сына Юрия. Он не первый раз голосует на данном избирательном участке. Как человек молодой, он тоже выбирал свое будущее и будущее нашей страны. Младший сын Григорий в дальнейшем тоже будет принимать самое активное участие в голосовании. Я хочу чтобы мои дети понимали, что в этом процессе каждый голос важен», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в среду побывал на нескольких избирательных участках и увидел большое скопление людей, желающих отдать свой голос. По его словам, это радует, так как нельзя оставаться безучастным к судьбе своего государства, ведь мы определяем судьбу нашей страны на ближайшие десятилетия, и каждый голос важен.

«Та система безопасности, которая организована Роспотребнадзором, не позволяет быстро работать сегодня избирательной комиссии - соблюдаются все необходимые противоэпидемиологические нормы, но сегодня очень высокая явка по всей Московской области. На утро 1 июля за шесть дней она составила 61%. И это очень радует», - подчеркнул Брынцалов.

По его словам, в среду ожидается порядка 15-20%. Все 4 тысячи избирательных участков работают в напряженном режиме. В 20:00 участки закроются и будут проводиться итоги.

В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании по Конституции в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

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