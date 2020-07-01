РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 15 новых случаев коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе достигло 3 671, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье за сутки выявили 306 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
«В Подольске выявили 15 новых случаев заболевания Covid‑19. Всего в округе зафиксировано 3 671 случай инфицирования», - говорится в сообщении.
Всего в Московской области выявлено 57 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 911 заболевших. Выздоровели и выписались 36 052 человека.
Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.
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