РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 15 новых случаев коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе достигло 3 671, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 306 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«В Подольске выявили 15 новых случаев заболевания Covid‑19. Всего в округе зафиксировано 3 671 случай инфицирования», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области выявлено 57 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 911 заболевших. Выздоровели и выписались 36 052 человека.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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