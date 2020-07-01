РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин проголосовал по поправкам в Конституцию Российской Федерации в школе №14 городского округа Мытищи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«По сложившейся традиции я голосую в Мытищах. Сегодня я принял участие в референдуме по поправкам в главный закон нашей страны - Конституцию России. Считаю важным, чтобы все пришли и высказали свою позицию. В этом состоит наш гражданский долг, ответственность перед своей страной, перед своими детьми, внуками», - сказал Чаплин.

Он добавил, что это очень важный момент для всей нашей страны. Чаплин уверен, что он исторический.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>