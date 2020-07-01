РИАМО – 1 июл. Около 61% граждан России посмотрели парад Победы, прошедший на Красной площади в Москве 24 июня, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Из них 59% посмотрели парад по телевизору, а 2% — лично присутствовали. Треть россиян заявили, что не смотрели парад (39%)», — говорится в сообщении.

Парад Победы вызвал воодушевление у 36% россиян, у 13% - надежду и у 11% - симпатию.

При этом молодежи в возрасте от 18 до 24 лет больше всего понравилась авиационная часть парада.

Парад Победы в этом году отменили 9 мая из-за распространения коронавируса и перенесли его на 24 июня.

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