РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Избирательные участки подмосковного Подольска доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил «РИАМО в Подольске» член Общественной палаты Московской области, председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Евгений Мартынов.

В среду в России проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня.

«Я посмотрел восемь избирательных участков округа и отмечу, что уровень организации очень высокий. Визуально кажется, что риск заражения сведен к минимуму: у людей измеряется температура, на участках соблюдается масочный режим, выдаются перчатки, есть маршрутизация и многое другое», - сказал Мартынов.

По его словам, участки открылись вовремя, все урны были опечатаны и опломбированы, доступность голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Он отметил, что на участках работают наблюдатели от общественных организаций.

«Данное голосование уникально. Даже в режиме повышенной готовности люди могли проголосовать в шатрах на свежем воздухе, дома и в течение нескольких дней», - заключил Мартынов.

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