РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Я предлагаю внимательно прочитать все изменения, которые мы вносим, и ответить себе на вопрос: согласны вы с этими изменениями или не согласны», - сказал Дениско.

Он проголосовал на избирательном участке 1457, который расположен в здании лицея №4 городского округа Люберцы.

После голосования Дениско отметил, что все поправки в Конституцию заведомо укрепляют позиции наших граждан, страны, в том числе и на международной арене.

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