РИАМО - 1 июл. На горячую линию Избирательной комиссии Московской области поступило 157 обращений в финальный день голосования по Конституции на 12:00, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Что касается данных по сегодняшнему дню, все избирательные участки работают, жалоб по открытию участков нам не поступало. Всего в Изберком Московской области поступило 26 письменных обращений. Из них 20 обращений носят разъяснительный характер, а 6 - носят характер жалоб. На телефоны горячих линий поступило 131 сообщение», - сказал Березкин.

Он отметил, что на горячую линию поступило 45 обращений об уточнении номера и адреса участковой избирательной комиссии, 43 обращения о порядке голосования по месту нахождения, 13 обращений по голосованию граждан, не имеющих регистрации и прописки, 9 обращений по вопросу организации голосования.

«Все вопросы, поступающие на горячую линию, носят характер, информационный и разъяснительный», - заключил Березкин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.

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