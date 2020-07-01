РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова дала высокую оценку уровню организации голосования по поправкам в Конституцию в регионе, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Могу сказать, что в Красногорске, как и в других наших муниципалитетах, мы отмечаем высокую готовность к безопасному голосованию. Организовано все на пять с плюсом на всех участках», - сказала Семенова.

Она пояснила, что на всех участках в Подмосковье организована проверка температуры. Избирателям бесплатно выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Везде контролируют соблюдение социальной дистанции.

«Конечно, тяжело самим работникам комиссий работать в экипировке. День теплый, солнечный. Посоветовали им почаще выходить на воздух, это полезно», - добавила Семенова.

Омбудсмен отметила высокую активность жителей на участках. По ее словам, она повысилась в день голосования ближе к обеду.

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