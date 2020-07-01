РИАМО - 1 июл. На территории участковой избирательной комиссии №1436 в Лыткарине не производилась выдача денег ветеранам с 25 июня по 1 июля, информация ВВС не соответствует действительности, говорится в сообщении территориальной избирательной комиссии города Лыткарино.

Ранее ВВС опубликовало материал, в котором было указано, что в Лыткарине на участке голосования производят выплаты по программе «Дети войны».

«С 25 июня по 1 июля в зданиях, где расположены места голосования, денежные средства не выдавались. Ежегодно ветеранская общественная организация организует выдачу денежных средств членам ко Дню Победы, в этом году в связи с ограничениями, выплата была запланирована со 2 июля», - сказала председатель ТИК Лыткарина Наталья Новичкова.

Она отметила, что 26 июня в 16:15 в зал голосования УИК №1436 зашли три человека, женщина прошла к членам комиссии для регистрации, предоставила паспорт и расписалась в получении бюллетеня, затем она прошла в кабину для голосования, а двое ее сопровождающих снимали на видеокамеру весь процесс.

По словам Новичковой, член УИК сопровождала молодых людей с аппаратурой, пытаясь получить объяснение от них, молодой человек после съемки показал свое удостоверение - представитель СМИ BBC Назаров Петр Назаров (удостоверение №К043775).

Председатель ТИК добавила, что член комиссии внесла данные сведения в список лиц, присутствующих в помещении для голосования при проведении голосования. После съемки представитель СМИ и женщина вместе вышли из помещения и проследовали на улицу через отдельный выход (запасной).

«Для нас публикация вообще была самой большой неожиданностью за все время нашей работы. Можно пройти по нашему помещению, посмотреть, никаких выплат, никаких денег не выдавалось и не выдается тем более. Поэтому здесь какое-то недоразумение, либо я скажу хуже: провокация», - отметила директор Лыткаринского филиала университета «Дубна», заместитель председателя УИК Ольга Савельева.

Она уточнила, что все члены УИК работают на местах. Жители города идут на голосование активно.

По ее словам, выборы на участке проходят достойно и без нарушений.