РИАМО - 1 июл. Электросталь на 12:00 лидирует по проценту проголосовавших по поправкам в Конституцию РФ, сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
«Традиционно лидируют муниципалитеты с небольшой численностью. Электросталь у нас сейчас лидирует по количеству, но не отстают и такие муниципалитеты, как Химки, Королев, Орехово-Зуево. Практически все наши муниципалитеты дают хорошие результаты по явке», - сказал Березкин.
Он отметил, что «аутсайдерами» традиционно становятся закрытые территории Подмосковья.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.
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