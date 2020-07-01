«Традиционно лидируют муниципалитеты с небольшой численностью. Электросталь у нас сейчас лидирует по количеству, но не отстают и такие муниципалитеты, как Химки, Королев, Орехово-Зуево. Практически все наши муниципалитеты дают хорошие результаты по явке», - сказал Березкин.