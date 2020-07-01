РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 21 новый случай Covid-19, за весь период пандемии число инфицированных достигло 2 834, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 306 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2834», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 57 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 911 заболевших. Выздоровели и выписались 36 052 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.