РИАМО - 1 июл. В среду в 20:00 в электронном штабе на Покровке будет запущена процедура расшифровки результатов дистанционного голосования по поправкам в Конституцию, которая проходила в Москве и Нижегородской области, результаты станут известны около 21:30, сообщил журналистам заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.

«Сегодня в 20:00 на Покровке в электронном штабе будет собран шифровальный ключ. Мы рассчитываем, что в 21:30 мы получим результаты электронного голосования по Москве и Нижнему Новгороду», - сказал Венедиктов.

Он отметил, что на процедуру расшифровки результатов дистанционного голосования, возможно, приедет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Во вторник в столице завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.