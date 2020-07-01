РИАМО - 1 июл. В Сети появилось видео с избирательного участка №2151 в здании РАН на Ленинском проспекте в столице, там по поправкам в Конституцию проголосовал президент России Владимир Путин, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава России по просьбе члена избирательного участка расписался одноразовой ручкой за получение бюллетеня, после чего направился в кабину для голосования. Когда лидер страны сделал выбор, он опустил бюллетень в электронную урну.

«Спасибо, вы проголосовали» — ответил комплекс для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

После этого Путин ушел с избирательного участка.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ завершается в среду в 20:00.

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