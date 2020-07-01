РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июл. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов проголосовал по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Домодедове, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 1 июля 2020 года, депутат Московской областной думы, член регионального политсовета партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения «Растуновское-1» Олег Жолобов принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования. Проголосовать можно до 20:00.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.