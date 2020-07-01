РИАМО - 1 июл. Общая явка в Москве на голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в среду на 12:00 может составить 50%, сообщил журналистам заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.

«На 10:00 явка по Москве электронная плюс бумажная была 45,3%. Пока нет явки на 12:00. Но все остальные регионы - Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край - от 10:00 к 12:00 прибавляют 3%. Если экстраполировать, то как это происходит, то, наверное, Москва движется сейчас к 50% явке общей», - сказал Венедиктов.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.