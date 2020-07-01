РИАМО - 1 июл. Все меньше критических замечаний поступает в отношении дистанционного электронного голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию России, сообщил журналистам в среду заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.

«Мы видим, что накал критики по отношению к электронному голосованию спадает», - сказал Венедиктов.

Он поблагодарил журналистов, которые освещают тему онлайн-голосования и указывают на слабые места системы.

Венедиктов добавил, что итоги онлайн-голосования по поправкам подведут 3 июля в 11:00 с участием журналистов.

Плебисцит стартовал 25 июня. В этот день в России открылись «классические» избирательные участки и пункты голосования на улице. Кроме того, с 25 по 30 июня прошло голосование в дистанционном электронном формате. Эксперимент провели в Москве и Нижегородской области. Также гражданам доступно голосование на дому.