РИАМО - 1 июл. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду проголосовал на избирательном участке в Москве по вопросу внесения поправок в Конституцию страны, сообщает РИА Новости.
«Сегодня мы определяем будущее России, я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей», - сказал Мишустин.
В среду последний день голосования по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос можно до 20:00.
Ранее уже проголосовал президент России Владимир Путин.
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