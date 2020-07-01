РИАМО - 1 июл. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду проголосовал на избирательном участке в Москве по вопросу внесения поправок в Конституцию страны, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы определяем будущее России, я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей», - сказал Мишустин.

В среду последний день голосования по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос можно до 20:00.

Ранее уже проголосовал президент России Владимир Путин.