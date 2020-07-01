РИАМО – 1 июл. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений во время голосования по поправкам к Конституции РФ не зафиксировано, сообщает Федеральное агентство новостей.

Она уточнила, что с 25 июня вмешательство ЦИК в избирательный процесс не потребовалось.

«За эти дни серьезных нарушений не обнаружено. У нас до сих пор, я проверила, очень какого-то серьезного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы ЦИК и самой ЦИК, пока нет», — сказала Памфилова.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, 1 июля – основной и заключительный день.

Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но из-за распространения коронавируса его перенесли на 1 июля.

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