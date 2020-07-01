РИАМО - 1 июл. Явка жителей Московской области на голосовании по поправкам в Конституции России на 12:00 среды составила 64,49%, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«На территории Подмосковья проголосовало 64,49% (избирателей - ред.)», - сказал Березкин.

Среда – основной и заключительный день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Голосование началось с 25 июня.

В Московской области работают свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков, также открыто около 1,5 тысяч мест для голосования во дворах, малонаселенных пунктах и в труднодоступных местах.