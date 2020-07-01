РИАМО - 1 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке в Одинцовском округе, куда глава региона пришел вместе со своей супругой Екатериной, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Голосование проходит в непривычной обстановке - экипированы и члены избирательной комиссии, и наблюдатели. У нас почти 4,2 тысячи участков и, когда идет поток людей, это требует мер предосторожности в новых условиях, - сказал Воробьев.
Он добавил, что в Подмосковье голосование по поправкам организовали не только на избирательных участках, но и на улице, а также в надомной формате.
Общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны началось 25 июня и заканчивается в среду.
В Московской области открыты более 4,1 тысячи основных избирательных участков, также работают порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
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