РИАМО - 1 июл. Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев проголосовал в подмосковном Королеве по принятию поправок к Конституции РФ, сообщает сетевое издание «Спутник».

«Для меня это важно, думаю, как и для всех россиян. Всем нам в этой стране жить дальше, поэтому каким станет наше будущее, мы должны решать вместе», – подчеркнул Артемьев.

Также Артемьев оценил организацию процесса голосования с учетом всех требований эпидемиологической безопасности.

Общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны началось 25 июня и заканчивается в среду.

В Московской области открыты более 4,1 тысячи основных избирательных участков, также работают порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.