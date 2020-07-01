РИАМО - 1 июл. С начала голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ с избирательных участков в столице не удалили ни одного наблюдателя или журналиста, сообщил в среду руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«Ни один наблюдатель и журналист не был удален с участков», - сказал Массух.

Он отметил, что члены ТИКов и УИКов уже привыкли к тому, что за ними смотрят, в том числе через видеокамеры.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и завершается в среду.

Помимо стационарных участков, москвичи могут проголосовать на дому. Также у горожан была возможность высказать свое мнение по поправкам онлайн.

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