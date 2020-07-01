РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 июл. В подмосковных Люберцах все 167 избирательных участков обеспечили средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Избирательные участки городского округа Люберцы безопасны для проведения голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. На всех участках в достаточном количестве есть антисептики, бесконтактные термометры, коврики для дезинфекции подошв обуви. Каждому участнику голосования раздают средства индивидуальной защиты: одноразовые маски и перчатки», – говорится в сообщении.

Индивидуальными средствами защиты обеспечены также члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, сотрудники полиции.

В течение дня будет проводиться санобработка всех поверхностей согласно требованиям Роспотребнадзора.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования. Проголосовать можно до 20:00.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.