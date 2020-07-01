РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 июл. Депутат Мособлдумы Павел Максимович в среду проголосовал на одном из избирательных участков округа по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ, он отметил высокую явку избирателей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Ранее избиратели могли проголосовать в шатрах мобильных избирательных участков и на промышленных предприятиях, а также на дому с 25 по 30 июня. Всего в Подольске работают 139 постоянных и 2 временных избирательных участка – в Центральной больнице и окружном госпитале.

«Всю неделю со своими помощниками посещал мобильные избирательные участки округа. На сегодняшний день больше 60% проголосовало в Московской области, в Подольске – 62%. Высокий процент проголосовавших в Подольске указывает на то, что люди заинтересованы в результатах голосования. Народ желает проголосовать и поддержать социальные поправки, которые для него очень важны. Также отмечу хорошую информационную работу избирательных комиссий, которые разъяснили, как, где и в какой день лучше проголосовать», – сказал Максимович.

Он отметил, что на сегодняшний день в Московской области наиболее высокий уровень доверия к власти, и это результат ее открытости.

«В Московской области введен рейтинг муниципальных образований, и Подольск всегда находится в первой десятке. Это показывает, что власть активно реагирует на запросы жителей. Когда человек оперативно получает ответ на то, что его волнует, то понимает, что у него есть контакт с властью. Поэтому в ответ, когда власть говорит о том, что нужна поддержка, люди реагируют и оказывают ее тем, что высказывают свое мнение», – добавил Максимович.

На территории округа в среду открылись все избирательные участки, они работают в штатном режиме. Проголосовать можно до 20:00.

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