РИАМО - 1 июл. В среду глава Ленинского городского округа Алексей Спасский принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Он отдал свой голос на избирательном участке №1272 в районном центре культуры и досуга в Видном. Спасский отметил, что все УИК, сформированные в муниципалитете, работают в соответствии с действующим законодательством и требованиями безопасности.

«При подготовке голосования пристальное внимание было уделено соблюдению санитарных норм. За шесть дней работы избирательных участков ни одной жалобы на нарушение норм безопасности не поступало», - сказал Спасский.

Председатель ТИК города Видное Вера Маркина добавила, что открыты 63 участковых избирательных комиссии, пять из которых впервые будут работать на открытом воздухе, в шатрах.

«Два из них развернуты в микрорайоне Купелинка, по одному в Дрожжине, у станции скорой медицинской помощи и на станции Расторгуево в Видном», – уточнила Маркина.

Для удобства жителей в отдаленные населенные пункты округа будут выезжать брендированные автобусы, где также можно проголосовать.

В Ленинском городском округе зарегистрировано порядка 120 тысяч избирателей. За ходом голосования следят 440 наблюдателей.

Все избирательные участки будут работать в соответствии с графиком - до 20:00.