РИАМО - 1 июл. Космонавт, депутат Госдумы Елена Серова проголосовала по вопросу внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке в подмосковном Королеве.

Серова высоко оценила организацию голосования. Она отметила, что на участке есть маски, перчатки, антисептик, у входящих в здание измеряют температуру.

«Первое июля – знаменательная дата, которая войдет в историю нашей страны», - сказала Серова.

Она пояснила, что при подготовке поправок эксперты горячо обсуждали каждое слово в формулировках. По итогам этой работы был написан окончательный вариант поправок, которые вынесли на всероссийское голосование.

Общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны началось 25 июня и заканчивается в среду.

В Московской области открыты более 4,1 тысячи основных избирательных участков, также работают порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>