РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В подмосковном Подольске голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ проходит без нарушений, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии Подольска Игорь Москаленко.

В среду проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня.

«Процедура голосования в городском округе Подольск проходит в штатном режиме. На данный момент нарушений не выявлено. Отмечу, что поступила только одна жалоба от избирателя, который прописан в Краснодарском крае и хотел проголосовать в Подольске. Естественно, комиссия жалобу рассмотрела и признала ее необоснованной. Больше жалоб не поступало», - сказал Москаленко.

Он добавил, что на избирательных участках округа соблюдаются все санитарные нормы и обеспечивается безопасность горожан.

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