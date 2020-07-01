РИАМО – 1 июл. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил популярность электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщает Nation News.

«Голосование дистанционно — это просто и быстро. Доля зарегистрировавшихся показывает, что они предпочитают выражать гражданскую позицию в удобной форме», - отметил глава ведомства.

Голосование стартовало 25 июня, 1 июля – основной и заключительный день.

Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но из-за распространения коронавируса дату перенесли на 1 июля.