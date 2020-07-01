РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Жители подмосковного Подольска проявили активность на голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии Подольска Игорь Москаленко.

В среду проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня.

«В среду в 8:00 открылся 141 избирательный участок округа для того, чтобы завершить процедуру голосования, которая началась с 25 июня. По процедуре голосования отмечу высокую активность, причем как и в помещениях для голосования, так и вне помещений. В целом, подводя предварительные итоги, можно сказать, что достаточно большую активность проявили участники голосования по всему округу, и процедура предварительного голосования себя оправдала», - сказал Москаленко.

Он добавил, что голосование в округе проходит в штатном режиме до 20:00. На участках находятся избиратели, соблюдаются санитарные нормы и обеспечивается безопасность граждан.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>