РИАМО - 1 июл. В развитие ТиНАО столицы вложили 301,3 миллиарда рублей инвестиций с 2012 по 2019 годы, там было построено 11,7 миллиона квадратных метров жилья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

1 июля 2012 года к Москве присоединили – административные округа Троицкий и Новомосковский (148 тысяч гектаров). Тогда в городе разрасталась маятниковая миграция, 10 лет назад около 3,5 миллионов человек по утрам приезжали из Подмосковья и периферийных районов у МКАД в центр столицы, после чего вечером возвращались домой. Из-за этого было принято решение о присоединении.

«Нам говорили, что присоединение новых территорий ляжет непосильным бре­менем на городской бюджет и поглотит инвестиции, которые следует вложить в развитие сложившейся территории города», — написал Собянин в личном блоге.

Он отметил, что за 8 лет в новую Москву вложили 9,1% адресной инвестиционной программы, то есть ТиНАО получила 301,3 миллиарда рублей, а в старую Москвы – свыше 3,02 триллиона инвестиций.

Также из 84 станций метро и МЦК, которые были построены за восемь лет, только восемь станций обслуживают жителей ТиНАО. Из 949 километров дорог в новой Москве построили 212 километров.

«Бюджетные инвестиции дали огромный толчок развитию новой Москвы, но не в ущерб, а в дополнение к развитию сложившейся территории города», — добавил мэр.

Собянин подчеркнул, что новые территории не стали «местом ссылки» очередников и тех, чьи дома идут под снос, как предполагали некоторые. По программе реновации горожане переселяются в свои же районы.

Строительство жилья идет и на старой и на присоединенной территории. Всего в столице построили 31 миллион квадратных метров жилья, из них в ТиНАО – 11,7 миллиона квадратных метров.

«И если уж на то пошло. Были опасения, что освоение присоединенных территорий привлечет в город много новых мигрантов. Но на практике до 80% квартир в новостройках покупают москвичи, включая тех, которые ранее вынуждены были переехать в Подмосковье, а теперь имеют возможность вернуться в город», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, он отметил, что власти Москвы работают над развитием СНТ в новой Москве, прокладывают там дороги, газ и другую инфраструктуру. С момента присоединения привели в порядок 807 подъездных путей к садоводческим товариществам.

При благоустройстве новых территорий не была разрушена уникальная природы. Около 67 тысяч гектаров (51% от территорий новой Москвы) составляют охраняемые зеленые территории.

С 2012 года в ТиНАО были благоустроены 42 озелененные территории (12 парков, два сквера, три зоны отдыха, 25 знаковых объектов), которые находятся на площади 272 гектара, высажено более 500 тысяч деревьев и кустарников.

Вместе со строительством жилья открылось 84 важных социальных объекта – детские сады, школы, поликлиники и офисы «Мои документы».

Выросло и число рабочих мест с 85 тысяч до 258 тысяч, что в три раза больше, чем восемь лет назад.