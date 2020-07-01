РИАМО - 1 июл. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проголосовал по поправкам в Конституцию России на участке №1960 в помещении городского Дома офицеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Иванов отметил, что голосование на территории Одинцовского округа проходит спокойно, фактов нарушения законодательства не выявлено.

«Сегодня очень важный день для каждого жителя нашего муниципалитета, для каждого жителя страны. Наш сегодняшний выбор закладывает вектор развития Российской Федерации на многие годы вперед. Я рад, что вижу на участке для голосования столько граждан, пришедших сделать свой выбор. Это еще раз подтверждает, что в современной России живут люди, не равнодушные к своему будущему и к будущему своих детей», - сказал Иванов.

Он также призвал всех жителей муниципалитета прийти на избирательные участки и высказать свое мнение по вопросу одобрения поправок в Конституцию.

Глава округа добавил, что 30 июня лично проинспектировал участки для голосования. На всех УИКах строго соблюдаются противоэпидемические меры, обеспечена безопасность голосующих, членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей правоохранительных органов и СМИ.

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