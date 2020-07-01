РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 июл. Порядка 70% прикрепленных избирателей отдали свои голоса по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ на избирательном участке №60 в подмосковной Балашихе, сообщила председатель участковой избирательной комиссии Анна Зинина.

На территории школы №21 в Балашихе расположен избирательный участок №60. Среди избирателей – жители ряда домов в микрорайонах Дзержинского и Никольско-архангельский. Среди них также военнослужащие и члены их семей.

«С 25 июня участковые избирательные комиссии работали. Жители наших микрорайонов всегда очень активно принимают участие во всех выборах, причем и 25, и 26 июня был большой процент посещений. На нашем избирательном участке ежедневно приходило около 15% избирателей. Уже проголосовали 1987 избирателей по состоянию на 12:00, это около 70%», – сказала Зинина.

Она добавила, что самые активные избиратели – жители среднего возраста.

Часть избирателей выбрала голосование на дому.

«От территориальной избирательной комиссии и от самих избирателей мы получали обращения с просьбами провести голосование вне помещения. В среднем на нашем избирательном участке на сегодняшний момент (около 12:00 первого июля – ред.) такое желание изъявили от 5 до 8 избирателей», – добавила Зинина.

При этом она отметила, что в среду одним из старейших избирателей, пришедших на участок, стал житель микрорайона, которому исполнилось 86 лет.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования. Проголосовать можно до 20:00.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.