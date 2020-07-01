РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 июл. В подмосковных Котельниках всем голосующим по поправкам в Конституцию РФ выдают средства индивидуальной защиты, сообщила «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы администрации муниципалитета.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало 25 июня и завершается в среду. В Котельниках в 8:00 открылись 13 избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00.

«Всем участникам голосования выдают средства индивидуальной защиты - маски, перчатки. На входе в участки измеряют температуру, просят обработать руки антисептиком, выдают ручки», - сказала представитель.

За шесть дней голосования, с 25 по 30 июня на территории Московской области проголосовало более 3 миллионов человек, что составило порядка 60,67%.

Всего в Московской области насчитывается более 5,8 миллиона участников голосования.