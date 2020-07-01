РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. Жительница подмосковных Люберец Алиса Надирова победила в конкурсе вокала «Фактор успеха», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Алиса Надирова стала лауреатом I степени Открытого фестиваля-конкурса эстрадного вокала «Фактор успеха». Поздравляем Алису и ее преподавателя Лилию Локтеву. Так держать», - говорится в сообщении.

Конкурс проходил в режиме онлайн. Надирова выступала с песней «Лев и Брадобрей».