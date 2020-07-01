РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Около 108 тысяч жителей подмосковного Красногорска отдали свои голоса по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ по состоянию на 11:00 в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«По данным Территориальной избирательной комиссии горокруга Красногорск, на 11:00 первого июля общая явка составила 59,61%. Проголосовали 107824 человека», - говорится в сообщении.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит в России с 25 июня. Среда – общероссийский день голосования, он объявлен нерабочим.

В Красногорске с 8:00 до 20:00 работают 118 постоянных участковых избирательных комиссий. Кроме того, на двух предприятиях и в городской больнице №1 организована работа временных УИК.