РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 июл. Свыше 470 наблюдателей следят за ходом голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ на избирательных участках Подольска в среду, сообщил «РИАМО в Подольске» глава округа Николай Пестов.

В среду в России проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня. В этот день открылись все избирательные участки округа, которые работают в штатном режиме до 20:00.

«В среду на 8:00 на избирательных участках округа зарегистрировалось более 470 наблюдателей по линии Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Московской области и политических партий. Все дни у нас работают представители российских и зарубежных средств массовой информации», – сказал Пестов.

Он отметил, что процесс голосования и контроль за ним обеспечены должным образом.

«Думаю, что каждый, кто имеет возможность и, главное, желание – должен выразить свою позицию по основному закону нашей страны. В Конституцию вносятся изменения, которые во многом определяют будущее развитие нашего государства», – заключил глава Подольска.