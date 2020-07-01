РИАМО - 1 июл. Футболист Роман Широков проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке в Дедовске подмосковного городского округа Истра.

Спортсмен отметил, что на избирательном участке есть защитные перчатки и маски.

«Все время голосую на этом участке. Проголосовать - это, конечно, важно. Некоторые говорят, что за них все решили. Мне кажется, что пока ты сам не проголосовал, не пришел, не будет решено. Надо приходить и голосовать, мнение высказать», - сказал Широков.

Общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны стартовало 25 июня и заканчивается в среду.

В Московской области открыты более 4,1 тысячи основных избирательных участков, также работают порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>