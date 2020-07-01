РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 июл. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов в среду проголосовал на одном из избирательных участков округа на выборах по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду в России проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня.

«Прошедшие дни показывают, что голосование в Подольске проходит достаточно активно. Работают 139 постоянных и 2 временных избирательных участка – в Центральной больнице и окружном госпитале. Значительная часть избирателей проголосовала вне помещений для голосования, на мобильных избирательных участках. Для удобства работников промышленности голосование было организовано и на наших промышленных предприятиях. Поступило много заявлений о голосовании на дому от людей старше 65 лет», – сказал Пестов.

По его словам, ожидается, что завершающий день голосования пройдет организованно и спокойно.

На территории округа в среду открылись все избирательные участки, они работают в штатном режиме. Проголосовать можно до 20:00.