РИАМО - 1 июл. Депутат Государственной Думы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина проголосовала по вопросу внесения поправок в Конституцию России на участке в подмосковных Химках.

Роднина высоко оценила организацию работы избирательных участков в регионе.

«На всем своем избирательном округе (Дмитровский – ред.) я не увидела неаккуратного, неисполнительного решения этого вопроса. Везде есть средства защиты, везде есть разметка», - сказала Роднина.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и заканчивается в среду.

В Подмосковье работают свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков, также открыто около 1,5 тысяч мест для голосования на улице. На всех участках соблюдают меры санитарной защиты в условиях угрозы распространения коронавируса.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>