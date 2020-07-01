РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Первый секретарь Красногорского городского комитета КПРФ, депутат муниципального Совета депутатов Евгений Добровольский проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на участке в лицее №4, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Мы, представители компартии, не должны отказываться от голосования. Потому что это важно, сегодня очень большой день в жизни нашей страны, и мы обязаны быть на этих участках», - сказал Добровольский.

Он отметил, что на избирательных участках в Красногорске работают порядка 60 наблюдателей от КПРФ.

При этом, по словам депутата, на участке в лицее №4 соблюдены все меры безопасности.

«При входе на участок мне измерили температуру, я надел маску и проголосовал», - сказал Добровольский.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало 25 июня и завершается в среду. Проголосовать можно до 20:00.