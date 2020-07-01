РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 1 июл. Председатель совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский в среду проголосовал на выборах по внесению изменений в Конституцию РФ, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Конституция закрепляет, прежде всего, правду и справедливость. Они (поправки – ред.) направлены на то, чтобы мы снова вернулись на тот исторический путь, по которому мы в свое время шли», – сказал Ковалевский.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования. Проголосовать можно до 20:00.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>