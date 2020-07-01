РИАМО - 1 июл. По факту дорожной аварии в городском округе Чехов, в которой пострадали девять человек, следователи начали доследственную проверку, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В среду на 2 километре дороги Чехов – Кресты произошло ДТП с участием такси и рейсовой маршрутки. В результате данной аварии пострадали девять человек, из них трое подростков.

«Следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - говорится в сообщении.

На данный момент на месте дорожной аварии работают следователи. Также проводится опрос очевидцев ДТП.

Кроме того, специалисты проведут необходимый комплекс следственных мероприятий, направленных на установление виновника аварии и всех обстоятельств данного инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.